(Di giovedì 19 gennaio 2023) La Supercoppa italiana vinta dall’Inter sul Milan è stata già uno spettacolo triste sugli spalti, con metà delle tribune del King Fahd International Stadium didesolatamente vuote. Ma oggi, giovedì 19, alle 18 ora italiane in Arabia Saudita andrà in scena unaancora più triste. Uno spettacolino per: l’amichevole tra il Paris Saint-Germain e ilh Season Team, una selezione dei migliori giocatori che giocano nei club dell’Al-Hilal e l’Al-Nassr. Il tutto per far esordire Cristianoin Arabia Saudita contro il suo rivale di sempre, Leo, fresco di vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina. I 65mila posti disponibili per questo evento al King-Fahd Stadium sono andati esauriti in poche ore. Come riportano Espn e l’Equipe, un ...

Il Fatto Quotidiano

Chiude lasenza alcun affanno Lo scrivo chiaramente: il Maresca del 2019 avrebbe avuto sul ... Rocchi (presente a) tornerà in Italia con la certezza di avere un altro arbitro spendibile ...Il crollo dei rossoneri aè stato verticale con la squadra che non è mai riuscita a sembrare veramente in. Milan, Pioli dopo la sosta una squadra in crisi . Milan, il mercato di Maldini ... A Riyad la partita dei ricconi con Messi e Ronaldo: un biglietto pagato 2,6 milioni di euro Fatta eccezione per Stefano Pioli, l'unico altro tesserato del Milan che si è presentato ai microfoni nel post partita di Riyad è stato Simon Kjaer. Non è la prima volta ...I nerazzurri fanno festa a Riyad, con il Milan battuto 3-0. Le due milanesi scendono in campo con la rosa migliore, Barella torna in campo dal primo minuto, mentre per il Milan Kjaer in campo al posto ...