A Pioli e ai suoi resta solo il più bugiardo dei primati | il possesso palla Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “L’Inter tutto, il Milan niente“. Su La, Franco Vanni commenta la partita di Supercoppa Italiana vinta dall’Inter 3-0 sul Milan di. Una sola squadra in campo, quella nerazzurra, che ora torna a vedere meno nero il futuro dopo qualche inciampo di troppo in campionato. Il quotidiano scrive: “A Stefanoe ainonaltro che il piùdei, ossia il, che non distingue fra giocare e cincischiare, che è esattamente quel che ha fatto il Milan”. Una speciale menzione è riservata a Dzeko, che per la squadra diè stato imprendibile. Ha dimostrato più fantasia di Lewis Carroll, scrive: ha inventato calcio. “Nel primo tempo il principale ...