A dicembre la separazione dalla modella Anna Castellini Baldissera | dopo sei mesi dal sì Ora l’erede di Luxottica è stato paparazzato con un’altra modella Molto simile all’ex

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Potrebbe essere tornato il sereno nella vita sentimentale di Leonardo Maria Del Vecchio.il matrimonio lampo durato appena seicon la, il figlio del patron diavrebbe ritrovato l’amore grazie a. Si tratta di Giselle Adora Brune, 22enne californiana, con la qualea Milano dal settimanale Chi. Il condizionale è ancora d’obbligo, però, perché la notizia del nuovo presunto amore non è ancora stata confermata in via ufficiale. ...