A Davos il sostegno militare all’Ucraina | tra Nato e intelligence

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sostenere l’Ucraina “è anche nei nostri interessi”, ha dichiarato Avril Haines, direttrice dell’nazionale degli Stati Uniti, intervenendo al World Economic Forum di. “Il conflitto in Ucraina ha un impatto mondiale, un impatto economico e anche delle conseguenze sulla forza delle nostre alleanze e sulla capacità di dare risposte a future possibili crisi”, ha spiegato. Per Kyiv “sarà fondamentale continuare a ricevere armi” e “credo” che il presidente statunitense Joe Biden “continuerà a fornire armi”, ha aggiunto. Parole pronunciate nel corso del dibattito “Ripristinare la sicurezza e la pace” al World Economic Forum di(tra i partecipanti anche Richard Moore, capo di MI6, il sevizio d’britannico per l’estero). Sul palco il presidente polacco Andrzej Duda, le vicepremier Chrystia ...