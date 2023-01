730 Precompilato 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tutto quello che c’è da sapere su modello 730, scadenze e date di disponibilità: Il modello 730è una dichiarazione dei redditi che consente ai contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi in modo semplice e veloce. Il modello 730contiene già gran parte delle informazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi, come i redditi percepiti e le detrazioni fiscali per l’anno. Come fare nel? Per presentare il modello 730nel, i contribuenti dovranno accedere al sito web dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il modello. Una volta scaricato, il contribuente dovrà verificare che tutte le informazioni contenute nel modello siano corrette e complete. In caso ...