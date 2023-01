5 curiosità su Harry Potter e la camera dei segreti

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lo scorso 6 dicembree ladeiha compiuto vent’anni. Un compleanno cui ci si dovrà abituare, visto che, con una cadenza quasi annua, arriverà anche per gli altri capitoli. Compresa la seconda parte de I doni della morte. Al di là di questa celebrazione, comunque, il secondo capitolo della sagaiana viene ricordato anche per essere uno tra i preferiti dal pubblico. Per non parlare del rientro economico notevole. Il film, infatti, riesce a incassare ben 878.979.634 milioni di dollari nel mondo. Cifre importanti che, però, non riescono a surclassare quelle del primo capitolo. Nonostante questo, però, si tratta di un enorme successo. Soprattutto se si pensa che le riprese sono iniziate solo tre giorni dopo il lancio de La pietra filosofale. Questo vuol dire, dunque, che la ...