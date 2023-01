2xmille ai partiti | Pd ancora primo | Fdi secondo Azione in terza posizione supera sia Lega sia Italia Viva

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In politica un anno può essere un’eternità. E dunque, se le elezioni politiche del 2022 sono andate male e se ora, nel 2023, il Pd è accreditato al 15%, nelle dichiarazioni dei redditi del 2022 (anno fiscale 2021) erail partito al quale più volentieri glini erano pronti a destinare il proprio. Segnale di crescita, che probabilmente andrà a migliorare sull’anno fiscale 2022, quello dato a Fratelli d’: aveva scalzato lal’anno scorso e resta, ma il terzo classificato non è più il partito di Matteo Salvini ma. Guardando ai numeri, i contributi a favore del Partito democratico sono ammontati a 7,3 milioni di euro, Fratelli d’riceve 3,1 milioni di euro, (entrambi in aumento rispetto all’anno ...

