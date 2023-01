(Di giovedì 19 gennaio 2023) Gli eventi datati 19Tre giorni fa vi abbiamo parlato di Menotti Avanzolini, il quando indossò per diverse stagioni la maglia della Fiorentina. In viola è stato compagno di squadra di Zeffiro Furiassi, che oggi avrebbe compiuto un secolo: vestì per varie annate anche la casacca della Lazio. Il 191953 sono venuti al mondo Walter Ballarin, cinque presenze in Serie A con il L.R. Vicenza (18 nel torneo cadetto con il Pescara), e Jurgen Gelsdorf, oltre centottanta partite in Bundesliga. E oggi è il centoventesimo anniversario dalla nascita di Dario Martin, campione d’Italia con il Torino nel 1928. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

