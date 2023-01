19 gennaio 1986 | nasce Claudio Marchisio VIDEO

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Buon compleannoIL 19del. L’ex centrocampista della Juventus compie 37 anni. “Principino” ha passato una vita in bianconera, dalla primavera alla prima squadra per poi diventarne uno dei perni della Vecchia Signora negli anni di Conte. Dopo un brutto infortunio nel 2016 non riuscirà più ad imporsi come prima e nel 2018 si trasferisce allo Zenit San Pietroburgo e nel 2019, a soli 33 anni, decide di lasciare il calcio giocato. Ancora tanti auguri al centrocampista azzurro che è stato protagonista degli Europei nel 2012. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

SS Lazio

...'Se devi dire una bugia dilla grossa' sul palco del Teatro Duse di Bologna dal 20 al 22(... A trentasette anni dalla prima rappresentazione italiana dele dopo l'ultima edizione del 2000 ...Commenta per primo 19: nasce Claudio Marchisio (ex centrocampista della Juventus), che oggi compie 37 anni. Buon compleanno Senad Lulic Si alza il sipario sula settimana più attesa dell’anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Si gareggerà, infatti, sulla regina delle piste, la Streif di Kitzbuehel, che ...Stasera in TV, Mercoledì 18 Gennaio gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i princ ...