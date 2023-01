11 migliori serie tv comedy da vedere

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Quando l’inverno apre le sue porte, trascinando con sé giornate uggiose e grigie, quel che viene compromesso è il morale di ognuno di noi, il quale va di pari passo con il tempo capriccioso. Spesso non basta tirarsi su con una passeggiata all’aperto – quando è possibile – o con una cioccolata calda, a volte ciò di cui si ha veramente bisogno è staccare la spina dal mondo esterno, mettendo in stand-by la realtà circostante per qualche ora. A venirci in soccorso, quasi fossero programmate per questo, sono letv, quel genere in grado di darci accesso a un universo in cui storie, personaggi e dinamiche sono tutte legate da un unico fil rouge: la spensieratezza. Ad oggi, tutte le piattaforme di streaming propongono una quantità infinita di prodotti seriali: basta sfogliare il catalogo e apparirà così tanto materiale da non sapere neppure dove ...

WIRED Italia

Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , latv tratta dal popolare videogame: tutto quello ... recensioni e guide all acquisto suigadget del momento Il futuro della mobilità è al ...Iscriviti subito " Arriva The Last of Us , latv tratta dal popolare videogame: tutto quello ... recensioni e guide all acquisto suigadget del momento Il futuro della mobilità è al ... Serie tv: le 10 (+1) migliori del 2022 Ecco la nostra videointervista con loro e il regista Gianluca Leuzzi. Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre Trust Me L'amica geniale The ...