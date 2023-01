Ziliani | Un mezzo disastro

CalcioNapoli24

Il collega Paolo, ha commentato su Twitter l'arbitraggio di Napoli - Cremonese CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... il contrabbasso sarà suonato da Luca, il flauto da Mario Mazza e il clarinetto da Stefano ... Inla "Sinfonia per archi numero 10 in Si minore (adagio allegro)" di Felix Mendelssohn, brani ... Ziliani sull'arbitraggio di Napoli-Cremonese: "Ferrieri Caputi un ... Paolo Ziliani su Twitter critica duramente l'arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Napoli-Cremonese.Prestazione decisamente negativa da parte della giovane arbitra designata per Napoli-Cremonese. Napoli-Cremonese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì 17 gennaio a ...