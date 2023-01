Zelensky su schianto elicottero | “Dolore indicibile | scoprire le cause”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – “” è stato espresso dal presidente ucraino, Volodymyr, parlando dellodell’avvenuto a Brovary, sobborgo orientale di Kiev, nel quale hanno perso la vita i vertici del ministero dell’Interno. In un post su Telegram il presidente ha parlato di “tragedia terribile” e di “mattina nera” per il Paese. “Il numero esatto delle vittime della tragedia è attualmente in fase di definizione. Tra loro ci sono il ministro dell’Interno dell’Ucraina, Denys Monastyrskyi, il suo primo vice Yevhen Yenin, il sottosegretario Yuri Lubkovych, i loro assistenti e l’equipaggio dell’”, ha confermato, che ha annunciato di aver incaricato i servizi di sicurezza dell’Ucraina, in collaborazione con la polizia nazionale, ...

Adnkronos

