Zelensky ospite a Sanremo? Non si può ignorare | chi lo stronca

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Volodymyrinterverrà in collegamento video nel corso della serata finale del Festival di2023. La notizia-bomba è stata data da Bruno Vespa nel corso della puntata di Domenica In del 15 gennaio. Ovviamente non è mancata qualche polemica, che è stata ripresa anche da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi si è detto amareggiato dalla notizia riguardante il presidente dell'Ucraina. “C'è in tutto questo un retrogusto amaro - ha scritto - che non posso fare finta di. E non è la prima volta che mi capita. Ricordo ancora quando vidi il servizio glamour realizzato dal presidente ucraino con la moglie Olena sulle patinatissime pagine di Vogue. Non volevo credere ai miei occhi. Nel pieno della guerra, sullo sfondo di un tragico palcoscenico di macerie e di morti, quelle immagini erano un vero e proprio pugno ...

