Zaniolo | si fa avanti l’Arsenal Contatti per gennaio

Giallorossi.net

Calciomercato Juventus, adesso l'ipotesi dibianconero potrebbe avere una svolta: un operazione da 40 milioni. I dettagli.bianconero Un tormentone che vada diverso tempo ma che, ancora, non ha trovato concretezza. Secondo l'ultima indiscrezione, però, il futuro dell'italiano potrebbe esserci un ...Poi c'è l'annosa questione del rinnovo di Nicolò, che vaoramai da quasi un anno. Qualche incontro con Vigorelli, l'agente del giocatore c'è stato, ma non è mai arrivato l'okay per la ... “ON AIR!” – FERRETTI: “Zaniolo La situazione comincia a essere pesante”, AGRESTI: “Davanti a 45 milioni la Roma potrebbe cederlo”, PUGLIESE: “Coppa Italia Il club preferirebbe il quarto posto”, CORSI: “Il karma di Mou può tutto” Calciomercato Juventus, adesso l'ipotesi di Zaniolo bianconero potrebbe avere una svolta: un operazione da 40 milioni. I dettagli.Aria di rinnovi in casa giallorossa Dai gol di Dybala alle respinte di Smalling, passando per le accelerazioni di Zaniolo e le geometrie di Cristante. In questi giorni finali del mercato invernale, la ...