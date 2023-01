WWE | SmackDown non si ferma | continuano a salire gli ascolti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lo scorso venerdì notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Nightla puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 2.326.000 e un rating di 0.55 nella fascia demografica 18-49.non siLo show blu si concome lo show più seguito e gli ottimi numeri lo dimostrano, inoltre lo show si è anche classificato al 1° posto nella classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. WWE, Friday on Fox (8-10pm):2,326,000 viewersP18-49 rating: 0.55AEW Rampage, Friday on TNT (10-11pm):513,000 viewersP18-49 rating: 0.13#24 cable original in P18-49 pic.twitter.com/3HRS7CbvQK— Wrestlenomics (@wrestlenomics) January 17, 2023

