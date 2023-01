WWE | John Cena getta benzina sul fuoco | grosso indizio sul suo avversario a WrestleMania

The Shield Of Wrestling

Il confronto conCena Bautista ha iniziato la carriera nellanel 2002 e nel 2009 era ormai uno dei nomi di punta dello show. Nonostante questo, notava una certa disparità di trattamento ......del cinema gli sia venuta per la prima volta nel 2009 quando era a tutti gli effetti una delle maggiori star della, anche se dal suo punto di vista non veniva trattato come tale: " Io eCena ... John Cena: qual è il piano per WrestleMania 39 John Cena è un wrestler pper il quale la carriera parla da sé. È considerato una delle più grandi star nella storia del business, e per questo motivo, chiunque sarà il suo avversario a WrestleMania, i ...The Rainbow Six movie starring Michael B. Jordan of Black Panther and Creed will be helmed by the director of John Wick, based on the Ubisoft FPS game ...