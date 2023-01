WWE | Ecco chi saranno gli sfidanti per i titoli di coppia di NXT del New Day in vista di Vengeance Day

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il roster di NXT tornerà on the road indel Premium Live EventDay, per celebrare al meglio la grande occasione la WWE sta costruendo una card molto interessante. Nell’episodio di NXT di stanotte è stato ufficializzato un altro match, si tratta della prossima difesa titolata del New Day. Pretendenti su ogni fronte per Kofi e Xavier Il New Day metterà in palio ididi NXT in un Triple Treath Match contro i Gallus ed i Pretty Deadly. I Gallus avevano conquistato la title shot vincendo il Gauntlet Match di settimana scorsa con in palio la #1 contendership mentre l’aggiunta dei Pretty Deadly nel match titolato che si terrà il prossimo 4 febbraio è avvenuta in seguito ai fatti accaduti nell’episodio andato in onda nella notte di ieri. OFFICIAL for NXT ...