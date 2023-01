WWE | Alba Fyre la prossima settimana sfiderà da sola le campionesse di coppia per i titoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dal punto di vista dei risultati il percorso ad NXT dinon sta certo rispettando le sue aspettative e quelle dei fan. Arrivata da NXT UK per prendersi la categoria femminile di NXT ha prima trovato sulla sua strada Mandy Rose e le Toxic Attraction non riuscendo a conquistare il titolo, mentre adesso è alle prese con un’altra lottatrice arrivata da NXT UK, Isla Dawn che piano piano le sta entrando in testa e la scorsaè stata determinante nella sua eliminazione dalla battle royal per conquistarsi una shot titolata. Voglia di vincere un titolo Questa notteè stata impegnata sul ring contro Sol Ruca. Un match divertente che stava appassionando il pubblico, durato però poco proprio a causa di una distrazione di Isla Dawn. La White Witch è apparsa su un palchetto ...

The Shield Of Wrestling

Isla Dawn batteFyre Sconfitta shock per l'ex Kay Lee Ray, avvenuta anche in maniera ... New Day ufficialmente nella storia delladopo aver aggiunto al loro palmares questi altri due titoli. ...NXT Women's Championship: Mandy Rose batteFyre La wrestler di origini scozzesi è arrivata ... Halloween Havoc è ancora visibile in differita, come sempre soltanto sulNetwork . Vi ricordiamo ... Sol Ruca ha sconfitto Alba Fyre ad NXT Eric Bischoff durante il suo podcast ha ribadito di come Vince McMahon operi esclusivamente per il bene della WWE, più di ogni cosa.Benvenuti al report di NXT New Year's Evil, la puntata speciale di NXT che si è svolta proprio stanotte su USA Network.