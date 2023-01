World Economic Forum al via | Elite occidentale impaurita

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le recessioni cicliche degli ultimi vent’anni (complici 11 settembre, Subprime, Pandemia e Ucraina) hanno stravolto non poco l’economia. Mentre i paesi cosiddetti emergenti, Cina e India su tutti, sono emersi e sono realtà consolidate. Ed è questo che segnerà non poco ilin corso a Davos. Non a caso, queste sono L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel suo intervento alForum pochi giorni dopo la pubblicazione di uno studio su cosa sapeva di questo rischio la ...E' l'allarme lanciato dalla direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva durante un panel alForum, a Davos. Secondo Georgieva e' giusto e necessario 'migliorare ...In occasione del World Economic Forum di Davos, Google ha voluto spiegare la propria visione dell’Intelligenza artificiale e di come utilizzarla per aiutare le persone in maniera concreta. Con un post ...Lo riferisce Pat Gelsinger - CEO di Intel dal 2021 - al World Economic Forum in corso a Davos, secondo cui nei prossimi decenni a disegnare l'economia sarà la disponibilità sul mercato dei microchip.