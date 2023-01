Wax | parla il padre dopo le polemiche | “Lui è così | non è uno stupratore”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)il fratello, anche ildi Wax è intervenuto sul caso capodanno ad Amici 22. E soprattutto per difendere l’allievo del talent. Da quanto ha fatto capire Maria De Filippi, Wax potrebbe essere stato il concorrente a comportarsi più male rispetto a tutti gli altri. Le teoria su che cosa è accaduto davvero durante i festeggiamenti si fanno sempre più svariate. Mentre i fan della trasmissione tv attendono di scoprire che cosa è accaduto veramente in casetta, il papà del cantante è intervenuto sui social per dire la sua. Wax accusato di qualsiasi cosa sui socialil capodanno gate: interviene ilIldi Wax si è presentato cercando di far conoscere a tutti suo figlio. L’uomo ha voluto raccontare un episodio in particolare, avvenuto tre anni fa. Erano le tre di notte e Wax era entrato ...