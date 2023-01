Walk of Fame del Coni | c’è Cannavaro tra le leggende dello sport italiano

Sport Mediaset

È stata approvata, inoltre, la nuova lista di atleti da inserire nellaof. Si tratta di Flavia Pennetta, Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Fabio Cannavaro, Amedeo Pomilio, Giulia ...È stata approvata, inoltre, la nuova lista di atleti da inserire nella 'of': si tratta di Flavia Pennetta, Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Fabio Cannavaro, Amedeo Pomilio, Giulia ... CONI, ANCHE CANNAVARO NELLA WALK OF FAME - Sportmediaset Oggi, durante la Giunta nazionale del Coni, sono stati resi noti i nomi degli atleti che entrano a fare parte della Walk of Fame: si tratta di Flavia Pennetta, Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Fabio ...È stata approvata, inoltre, la nuova lista di atleti da inserire nella Walk of Fame. Si tratta di Flavia Pennetta, Tania Cagnotto, Niccolò Campriani, Fabio Cannavaro, Amedeo Pomilio, Giulia ...