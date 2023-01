Volo-Puccini coppia in crisi in “Una gran voglia di vivere”

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sarà disponibile dal 5 febbraio su Prime Video Unadi, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi, liberamente tratto dall’omonimo romanzo, edito in Italia da Mondadori Libri S.p.A., scritto da Fabio, che ne è anche protagonista insieme a Vittoria. Al centro della storia una, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme ae a Filippo Bologna (Premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti). Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava. Girato tra l’Italia e la Norvegia, Una ...