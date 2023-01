Volley femminile | Chieri continua a volare in Challenge Cup | batte il Panathinaikos e si regala i quarti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)si è qualificata aidi finale dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi, alla loro prima esperienza in campo continentale, hanno battuto ilper 3-2 (25-14; 20-25; 25-19; 22-25; 15-10) nel ritorno degli ottavi di finale, dopo il netto trionfo casalingo per 3-0 ottenuto settimana scorsa tra le mura amiche. La Reale Mutua Fenera ha espugnato il Municipall Hall of St. Thomas di Atene, avendo la meglio contro la poco quotata compagine greca. L’asticella si alzerà al prossimo turno, visto chese la dovrà vedere con le olandesi dello Sliedrecht Sport. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Kaja Grabelna, autrice di 19 punti (3 aces) e ben affiancata dalle schiacciatrice ...

OA Sport

Reale Mutua Fenera Chieri batte Panathinaikos Atene in cinque set e vola ai quarti di finale della Challenge Cup2022/2023 . Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo la netta vittoria interna per 3 - 0 dell'andata, riescono ad imporsi nella splendida battaglia nel match di ritorno contro la formazione ...Arrivano ancora buone notizie per le squadre italiane dalla Champions League di. Nella quarta giornata hanno vinto sia Conegliano che Milano , che possono guardare con fiducia alla qualificazione ai quarti di finale. Le Pantere, anzi, possono puntare al successo ... LIVE Novara-Stella Rossa 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: le piemontesi scoprono Ituma e demoliscono le serbe Chieri si è qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi, alla loro prima esperienza in campo continentale, ...Conegliano ha sconfitto il Mulhouse con uno schiacciante 3-0 (25-15; 25-19; 25-20) nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Campioness ...