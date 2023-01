Volley | Champions League femminile 2023 | dominio Milano e Conegliano contro Alba Blaj e Mulhouse

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le italiane dominano nella quarta giornata della. La Verosi impone in tre setle rumene della CS Volei, e stesso risultato per la A. Carraro Imoconel match casalingole francesi dellaAlsazia. Le ragazze di Marco Gaspari rimangono in testa al gruppo B con 10 punti, così come le Pantere nel gruppo A, dove comandando con 12 punti. FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE– Primo set dominato dall’inizio alla fine dalla Vero, che trova il primo ...

OA Sport

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano - Blaj della CevLeague 2022/2023 difemminile. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL ...2022 - 2023 Superlega Squadra Sir Safety PerugiaHa ripreso ieri il lavoro al PalaBarton la Sir Safety Susa Perugia. Dopo il riposo di lunedì, ...ultima giornata della Pool E di... LIVE Milano-Volei Alba Blaj 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: la Vero Volley domina in lungo e in largo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 La chiude De Kruijf a muro! 24-20 Errore al servizio di Schmit. 23-20 Rientra la diagonale titolare di Conegliano. 23-20 Muro di Tchoudjang su Robinson ...Conegliano ha sconfitto il Mulhouse con uno schiacciante 3-0 (25-15; 25-19; 25-20) nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Campioness ...