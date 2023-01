Volley | CEV Cup | Scandicci supera il Mladost Zagabria e si qualifica per i quarti di finale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo aver vinto comodamente all’andata, la Savino del Beneilanche al ritorno, imponendosi con il punteggio di 3-1 (25-15, 25-14, 20-25, 25-15). Con il risultato maturato al Palazzo Wanny di Firenze la squadra italiana siper ididella CEVball Cup 2023, seconda competizione europea. Tutto facile per le toscane nei primi due set, quelli bastevoli per garantirsi il passaggio del turno. A fare la differenza ci pensa la coppia di schiacciatrici formata dall’italiana Veronica Angeloni e dalla russa Yana Shcherban. Le croate provano a rimanere a galla aggrappandosi all’opposta Andrea Mihaljevic, ma l’attacco di Shcherban che scrive il 2-0 nel conto dei set condanna definitivamente il ...

