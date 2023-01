Volley | Busto Arsizio vola ai playoff di CEV Cup Branik ko | Battista e Degradi decisive

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha travolto il Nova KBMper 3-0 (25-11; 25-14; 25-17) e si è qualificato per i(l’equivalente dei quarti di finale) della CEV Cup difemminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle si sono imposte nettamente di fronte al proprio pubblico della e-Work Arena, replicando il successo ottenuto nell’incontro d’andata. Le biancorosse non hanno avuto particolari problemi contro la modesta compagine slovena, prendendo agevolmente il controllo in avvio di tutti i set e mostrando una netta superiorità tecnica.prosegue la propria cavalcata europea e al prossimo turno l’asticella si alzerà in maniera sensibile: il prossimo ostacolo saranno le forti turche del THY Istanbul guidato da coach Marcello Abbondanza, ...