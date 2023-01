(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Trentanove tratte in trenta giorni. Tanti sono idi(considerando tutti i vari spostamenti) nel solo mese di novembre. Con la particolarità che il ministro della Giustizia, l’ex magistrato Carlo, non solo è uno dei più frequenti “tori” dei mezzi dell’Aeronautica, ma parte o atterra puntualmente a Treviso, sua città natale. Questi sono i dati riportati dall’ufficio di Palazzo Chigi che si occupa del monitoraggio proprio deidi. Considerando gli spostamenti di tutti i membri del Governo negli scorsi due mesi le tratte complessive sono state 66 Un numero certamente non esiguo che neanche a dicembre ha subìto rallentamenti: 27 tratte in un mese che,noto, prevede lunghi periodi di pausa festiva e giorni di presenza in Parlamento ...

LA NOTIZIA

A partire da quelli nei sedili premium deidi linea". Motivo per cui anche la compagnia ... Lo scorso 6 ottobre c'èil primo volo sperimentale con l'obiettivo di mettere ufficialmente gli ...Di lui e delle sue battaglie in pista èscritto di tutto e si conoscono bene i tratti ... Per tutti Gilles non poteva morire, perché usciva sempre di un pezzo dopo tutti i suoie sembrava ... Voli di Stato, Nordio utilizza l'aereo blu come taxi È atterrato in sicurezza all'aeroporto di Sydney un volo di Qantas proveniente dalla Nuova Zelanda dopo aver lanciato una richiesta di soccorso, la cosiddetta ...Nel 2024 lavori per i vertiporti a City Life e Porta Romana: uniranno il centro a Malpensa e Linate. Per le Olimpiadi tratte da 120 euro a persona, poi il taglio a 70. L'ad di Sea: «Non solo passegge ...