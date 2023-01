“Vipponi tutelati” | “Senza regole” | “La Casa è un’immondizia” | Signorini svela i provvedimenti del Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)maggiormente rispetto agli altri, concorrenti che non rispettano lee non lavano ladelVip e spreco di acqua e cibo. Sono queste le maggiori critiche che Alfonsoha pubblicato oggi tra le pagine del settimanale Chi di cui è direttore.che non rispettano le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

maggiormente rispetto agli altri, concorrenti che non rispettano le regole e non lavano la Casa del Grande Fratello Vip e spreco di acqua e cibo. Sono queste le maggiori critiche che ...maggiormente rispetto agli altri, concorrenti che non rispettano le regole e non lavano la Casa del Grande Fratello Vip e spreco di acqua e cibo. Sono queste le maggiori critiche che ... Vipponi tutelati e senza regole al Grande Fratello Vip Parla Signorini Giovanni Ciacci è stato indubbiamente uno dei vipponi più criticati del Grande Fratello Vip 7. Non ho fatto male a nessuno. Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere v ...Le due Vippone, come riferiscono i colleghi di Novella2000, si sono rese protagoniste di un vero e proprio scontro di fuoco, iniziato durante una banale conversazione che vedeva in prima linea anche T ...