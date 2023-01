Vince un milione alla lotteria | oggi ammette | “Mi ha rovinato la vita”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Quanti di voi hanno sognato dire una somma milionaria in grado cambiare lae dare un colpo di spugna al passato? Beh, la realtà di chi vive questo sogno è di gran lunga diversa, assai lontana dall’immaginario collettivo. Parola di Jane Park, una ragazza scozzese che nel 2013, quando aveva soltanto 17 anni, è diventata la più giovane vincitrice dell’EuroMillions. Si trattava di unalanciata nel 2004, con due estrazioni separate ogni martedì e venerdì. Leggi anche l’articolo —>100€ al Gratta e Vinci, poi va in tabaccheria e fa un’incredibile scoperta La giovane di Edimburgo, Jane Park, durante il programma televisivo USA ‘Dr Phil’, ha confessato come il denaro abbia cambiato, in peggio, la sua esistenza: “Non avrei mai volutore quel...