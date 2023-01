Vieri | ‘Pioli è un tecnico intelligente’

numero-diez.com

L'ex calciatore, Christian, si è espresso in merito al momento difficile che sta attraversando il Milan di Stefano. Queste le sue parole, nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport: 'Non è tutto da ...... ci saranno diversi ex grandi del passato: gli ambassador della Lega, Ferrara, Materazzi e ... gli uomini dipartiranno da Brindisi, dopo il match in trasferta contro il Lecce, quelli di ... Pioli ricorda Mihajlovic: "È stato un esempio, un uomo di grande ...