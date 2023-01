Video | Youtuber ammette il suo scherzo durante la copertura della BBC di Wolves vs Liverpool

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: LaBBCpartita di FA Cup tra Wolverhampton Wanderers eè stata interrotta da bizzarri rumori in studio. Rumori erotici sono stati ascoltatila preparazione pre-partita quando l’ex nazionale inglese Gary Lineker stava chiacchierando con Alan Shearer. Alla fine, si è scoperto che qualcuno aveva registrato un telefono sul retro dell’apparecchio ed è stato identificato come la fonte del rumore. Il famoso comico di YouTube Jarvo69 ha ora ammesso loe ha rivelato di aver fatto l’acrobaziala preparazione pre-partita. Il burlone ha confessato l’acrobaziaun live streaming sul suo canale. Altre Storie / Ultime notizie Il ...

Open

... ildi lancio di MacBook Pro M2 Pro e delle novità di martedì 17 gennaio dura meno di 20 minuti, per la precisione 18. Il filmato apre con una lunga carrellata die influencer ...A pubblicare ilè stato lo' Dave2D' , che ha ottenuto quello che pare essere un modello di custodia di questo dispositivo e che sostiene essere 'dimensionalmente accurato' nei ... Polemiche per le dichiarazioni dello youtuber CiccioGamer89 ... Quanto costa e come fare a dar vita ad un team di Formula 1. Ce lo spiega Paolo Naska in questo video sul suo canale YouTube.Per le novità principali Apple organizza con largo anticipo keynote in cui compaiono i principali dirigenti, incluso il Ceo Tim Cook, invece per le prime novità hardware del 2023 il colosso di Cuperti ...