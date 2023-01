VIDEO Sinner-Etcheverry | Australian Open 2023 | highlights e sintesi

Tennis Fever

Jannik si dimostra soddisfatto dopo la facile vittoria sull'argentino. 'Ma sono già concentrato sulla prossima' Così Jannikai microfoni di Eurosport ha commentato la sua vittoria al secondo turno dell'Australian Open 2023 ai danni di Etcheverry: 'Contento di aver vinto in tre set. Il tetto chiuso mi ha aiutato ...Jannik, che ha vinto nettamente contro Tomas Martin Etcheverry questa notte, ha conosciuto il suo avversario questa mattina: sarà l'ungherese Marton Fucsovics che si è sbarazzato in quattro ... Australian Open, Sinner è ingiocabile: vittoria e terzo turno. E che punto! (VIDEO) Non ci sono stati grandi sussulti fino a questo momento nella terza giornata del tabellone principale maschile degli Australian Open. Eccetto l’eliminazione di Rafa Nadal per mano di Mackenzie McDonal ...McDonald has also never won an ATP singles title, with his closest call being a three-set loss to Jannik Sinner in the Washington Open final in 2021. Wednesday's victory over Nadal was by far the ...