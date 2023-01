Vicepremier cinese Liu | In Cina superato picco Covid | vita sta tornando alla normalità

Borsa Italiana

Così il vice premierLiu He, intervenendo oggi al Forum di Davos. WEFLa segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha avuto un bilaterale con il vice primo ministro, Liu He, a Zurigo, in Svizzera, con l'obiettivo di aumentare la comunicazione e la collaborazione tra i due Paesi nell'affrontare le sfide globali. Il loro colloquio e' stato "schietto, ... Cina: vicepremier, picco Covid superato, vita torna a normalita' "La Cina ha passato il picco del Covid, la vita sta ritornando alla normalità. La produzione si è ristabilita ed anche il turismo. Tutti voi siete benvenuti in Cina, c'è bisogno solo di un test di ing ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 gen - La segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha avuto un bilaterale con il vice primo ministro cinese, Liu He, a Zurigo, in Svizzera, con ...