Vialli | Raducioiu come Dino Baggio | ' Flebo rosa e pillole | non sappiamo cosa prendevamo'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Non solo, dopo la morte di Gianlucaanche un altro ex calciatore si dice preoccupato per i suoi colleghi. Dopo le dichiarazioni choc dell'ex centrocampista di Parma e Juventus su ...

Il doping c'è sempre stato, ho paura anch'io'choc: 'Non sappiamo cosa prendevamo', che con il Milan ha vinto lo scudetto nel 1994, ai microfoni di Orange Sport ha ...La morte di Gianlucaha provocato una serie di reazioni e dichiarazioni di alcun ex giocatori, intimoriti dalla ... Florinha rincarato la dose. L'ex attaccante di Bari, Verona, Brescia ... Morte Vialli, Raducioiu ha paura: "Cosa c'era nelle flebo che ci facevano" - Sportmediaset Non solo Dino Baggio, dopo la morte di Gianluca Vialli anche un altro ex calciatore si dice preoccupato per i suoi colleghi. Dopo le dichiarazioni choc dell'ex centrocampista di Parma e ...In seguito alle dichiarazioni shock di Dino Baggio sugli integratori, il doping e le terapie a cui venivano sottoposti i giocatori in passato, legate alla paura per la morte dell’amico Vialli, arrivan ...