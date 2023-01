Vialli | Dino Baggio si corregge | “Scusate ho detto doping ma volevo dire antidoping”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)torna sulle parole che ieri hanno fatto notizia in tutta Italia, ammettendo di aver utilizzato la parolanell’intervista a Tv7: “Colpa mia. Chiedo scusa a tutti. Io“anti”, e non “”. Infatti ho aggiunto che robe strane non ne abbiamo mai prese, perché non si poteva: c’erano i controlli. Mica si scherzava. È un errore che nasce dalla consuetudine. Noi calciatori, quando andavamo a fare il test nella stanza a fianco dello spogliatoio, dicevamo: “Anche stavolta mi tocca il…”. E così questo modo dime lo sono portato dietro”, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport. “Il mio ragionamento è figlio del dolore che mi porto dentro per la scomparsa di, che ho ...

Per Alessandro Melli no: "le disse anche a me quelle cose dopo che è venuto a mancare, se l'ha detto sicuramente l'avrà visto con i suoi occhi. Lo conosco, se dice una cosa sicuramente ...Dopo le dichiarazioni diBaggio sugli integratori e le terapie a cui venivano sottoposti i giocatori negli Anni 90 e i suoi timori dopo la morte di Gianluca, dalla Romania arrivano le parole di Florin Raducioiu. L'... Dino Baggio e la morte di Vialli: “Bisognerebbe investigare sulle sostanze che prendevamo” Dino Baggio torna sulle parole che ieri hanno fatto notizia ... “Il mio ragionamento è figlio del dolore che mi porto dentro per la scomparsa di Vialli, che ho sempre considerato un amico e che tanto ...PADOVA - "Vialli Di Gianluca ho un ricordo meraviglioso. Ero in squadra con lui quando avevo 21 anni e spendeva sempre una parola buona nei nostri riguardi. E' andato via troppo presto dalle nostre v ...