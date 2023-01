Vialli | celebrati i funerali privati a Londra | c' era anche il c t Mancini

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Mentre suscendeva la sera della giornata più gelida dell'anno, la famigliaha dato l'ultimo saluto a Gianluca. Una cerimonia privata, per familiari e pochi amici come Roberto, ...

la Repubblica

A custodirla il sacerdote che ha celebrato la funzione, il cui primo compito è stato quello di accogliere la famigliae gli altri partecipanti alla cerimonia, poco più di 30 persone. Quando i ...Tra questi, a Londra sono atterrati anche l'allenatore della nazionale, Roberto Mancini, e l'ex calciatore, commentatore e altro grande amico di, Massimo Mauro. I due ex calciatori italiani ... Vialli, celebrati i funerali: Roberto Mancini e Massimo Mauro hanno portato la bara La cerimonia si è svolta in forma privata come desideravano il campione e la famiglia. Presenti anche Roberto Mancini, Massimo Mauro e il presidente della Figc Gravina ...Si è svolto nel pomeriggio di martedì, a Londra, il funerale di Gianluca Vialli. Una cerimonia in forma privatissima, a cui hanno preso parte solamente una trentina di persone tra familiari e amici ...