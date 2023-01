Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DEL 18 GENNAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’ARDEATINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI VIA DELLA FALCOGNANA IN DIREZIONE DI SANTA PALOMBA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE DI SORA, IN PROVINCIA DI FROSINONE, DOVE A SEGUITO DI UNA FRANA AVVENUTA AL KM 3+400 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA ...