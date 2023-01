Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DEL 18 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CASSIA, NEI PRESSI DEL KM 25 TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE VITERBO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; E A SEGUITO DEL MALTEMPO, IN PROVINCIA DI FOSINONE CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA ALL’ALTEZZA DEL KM 12 NEL COMUNE DI ...