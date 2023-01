Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DEL 18 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO PIOGGE SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA SPARANISE E CAPUA: POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI, E DEVIAZIONI SULLA TRATTA CASERTA-NAPOLI PER I TRENI ALTA VELOCITA’; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ...