Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DEL 18 GENNAIOORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE TRA 2 DEVICOLI SULL A1NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI ANAGNI PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANUALARE LA CRICONE È REGOLARE TUTTAVIA RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA A24 SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, NELLA GIORNATA DI OGGI, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSAMAR FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30. INOLTRE LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE 14.30 POSTICIPA ALLE 17.30 SEGNAIAMO POI IN ...