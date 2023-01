Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DEL 18 GENNAIOORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONENORD EFIUMICINO ANALOGA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA TIBURTINA INCOLONNAMENTI STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOGLIATTI LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. MENTRE IN USCITA CODE DA TORCERVARA E IL GRA SI VIAGGIA RILENTO POI SULLAFIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTELNO AL RACCORDO IN DIREZIONEANCORA CODE SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA E ...