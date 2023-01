Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DEL 18 GENNAIOORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. QUALCHE RALLENTAMENO ANCHE IN ESTERNA TRA LO SVINOLO PER LA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. PRIME CODE IN DIREZIONEPOI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI FONTANA DI PAPA E SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE SEGNAIAMO POI LA ...