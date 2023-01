Vespa 946 celebra anniversario con un’edizione limitata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’ in arrivo la prima collezionee numerata di una serie che, ogni anno e per 12 anni, riporterà l’iconografia del calendario lunare. Il 22 gennaio 2023 inaugura l’anno del coniglio, simbolo e auspicio di serenità, benessere e rispetto per il passato. La946 10º, dedicata all’anno del coniglio, realizzata in 1000 esemplari in seriee numerata, sarà solo il primo tassello di un progetto importante che attraverserà i prossimi 12 anni e che vedrà l’immissione sul mercato diannuale, ispirata all’animale dell’oroscopo lunare di quell’anno. Dal suo debutto nel 2013,946 si è affermata come l’archetipo delladi domani, che interpreta con spirito contemporaneo e proietta nel futuro i valori che ...