Vespa 946 celebra anniversario con un edizione limitata

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA - E' in arrivo la prima collezionee numerata di una serie che, ogni anno e per 12 anni, riporterà l'iconografia del calendario lunare. Il 22 gennaio 2023 inaugura l'anno del coniglio, ...

La10º Anniversario, dedicata all'anno del coniglio, realizzata in 1000 esemplari in serie limitata e numerata, sarà solo il primo tassello di un progetto importante che attraverserà i ...10 Anniversario : l'inizio di un nuovo anno lunare porta con sé non solo l'entusiasmo della rinascita e la gioia della primavera alle porte, ma anche l'iconografia di un nuovo animale cui l'... Vespa 946, Piaggio celebra il 10° anniversario con un'edizione limitata Tutti i dettagli di Vespa 946 che celebra l'anno del coniglio sono realizzati in una raffinata finitura brunita dai riflessi caldi.La prima collezione limitata e numerata di una serie che, ogni anno e per 12 anni, riporterà l’iconografia del calendario lunare: per il 2023 si ispira all'anno del coniglio ...