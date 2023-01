Verme della farina le larve come alimento | ok della Commissione Ue al commercio dopo grilli e locuste

ilmessaggero.it

Dopo i grilli e le locuste anche alcuni tipi di vermi dal 26 gennaio potranno trovare spazio sulla nostra tavola. Le larve delfarina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo alimento dal 26 gennaio. È l'effetto di un regolamento ...Le larve delfarina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo alimento dal 26 gennaio. E' l'effetto di un regolamento ... Larve di verme della farina come cibo, ok della Commissione Ue al commercio: ecco cosa sono Dopo i grilli e le locuste anche alcuni tipi di vermi. Le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere ...Le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo alimento dal 26 gennaio. (ANSA) ...