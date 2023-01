Forzazzurri

Ciroha parlato del calciomercato del Napoli ai microfoni di RAI 2:sul mercato del Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Possibile approdo di Cheddira sostituito di'Non credo. Potrebbe inserirlo in rosa, se non dovessero arrivargli offerte importante. Ma non penso che possa essere il sostituto di Victor. ... Venerato: "Osimhen Rinnovo o cessione per 140 milioni" RIAD - Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.Nel corso del Tg Sport, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sul Napoli.