VBAC | è possibile il parto naturale dopo un cesareo?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Once a caesarean always a cesarean” (che possiamo tradurre con “unsempre un”) è una massima, come riportato nelle Linee guida Ilnella donna con pregressopubblicate sul sito dell’AOGOI, l’Associazione dei Ginecologi Italiani ospedalieri, diffusa dall’inizio del secolo scorso e che ancora oggi, soprattutto nell’immaginario collettivo, continua a essere vera. La realtà medica e scientifica, però, ha evidenziato diversi elementi per cui il Vaginal Birth After Cesarean (), ovvero ilvaginaleun taglio, è un’eventualità da non escludere a priori e, anzi, in alcuni casi cercare. Per comprendere il fenomeno è utile fare riferimento, brevemente, a un po’ di storia del ricorso al ...