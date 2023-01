Vanity Fair Italia incontra Madonna che diventa Gesù e la Vergine Maria in uno splendido servizio fotografico

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)è prontissima per il suo comeback e a meno di 24 ore dall’annuncio de suo tour celebrativo per i 40 anni di carriera, ha anche concesso una lunga intervista a. I fotografi Luigi & Iango hanno trasformato la Ciccone nella, ma anche in, con un’ultima cena tutta al femminile (qui le foto). La regina del pop si è poi raccontata a Simone Marchetti. Il rapporto con la religione e la Chiesa Cattolica, la sua più grande vittoria e anche la madre dietro l’ingombrante figura di popstar,non si è certo risparmiata. #Fransa’n?n “Icon Issue” adl? özel bas?m?na kapak oldu. pic.twitter.com/bxHrPSEcAq —Türkiye ...

Vanity Fair Italia

Altre storie diche ti possono interessare - Meghan e Harry i nuovi poveri "Non potevamo permetterci" la villa a Montecito da 15 milioni di dollari - Cressida Bonas e Chelsy Davy, così ...annuncia una nuova collaborazione europea che coinvolge Italia, Francia e Spagna per The Icon issue , l'esordio di un iniziativa annuale che supera i confini dell editoria, diventando un ... Madonna è la protagonista di «The Icon Issue», un nuovo progetto editoriale di Vanity Fair Italia, Francia e Spagna Come da volontà dell'ex calciatore, le esequie sono state private: una trentina di persone compresi i familiari. Oltre al ct della nazionale, gli ex compagni Ferrara e Mauro ...Il concerto del 2015 di Madonna in Italia, quindicimila persone, scenografia grandiosa e lei che si poneva nei confronti del pubblico come un'amica in un teatro piccolo e intimo ...