Vandali all’Autostazione di Avellino | presa di mira anche la pedana per i disabili

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Delinquenti e incivili. Fino a pochi giorni fa lamentavano l’assenza di servizi nell’area di piazzale degli Irpini invocando un terminal degno di tale nome. Dieci giorni dopo l’entrata in funzione a pieno regime dell’autostazione, registriamo gesti ignobili. Hanno rotto finlache consente l’accesso alla sala viaggiatori ai diversamente abili, dimostrando mancanza di rispetto verso quelle persone che hanno bisogno di questi servizi. Un atto ignobile, che qualifica gli autori per ciò che sono». È il commento dell’Amministratore unico di AIR, Anthony Acconcia, rispetto agli attici che ignoti hanno perpetrato ai danni dell’autostazione di via Fariello. Nei giorni scorsi l’azienda era stata costretta a più riprese a fare intervenire i tecnici per ripristinarne l’uso delle scale mobili, ...