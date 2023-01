“Van Gogh Café” | il grande artista olandese arriva anche in teatro

Reggionline

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno compiuto azioni in una mostra a Palazzo Bonaparte a Roma su, in una su Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore a Milano, al Teatro La Scala, hanno ...Avete mai sognato di entrare in un quadro Vivere in 3d i luoghi e i paesaggi ritratti da un artista Ora tutto questo è possibile grazie a questa mostra itinerante che dal 2017 ha registrato più di 5 ... La magia di Van Gogh in scena al Valli per il Grade. VIDEO REGGIO EMILIA – “Era il suo diario, non ho resistito e l’ho aperto”. E’ il diario immaginario del grande pittore olandese Vincent Van Gogh, quello in cui avrebbe potuto scrivere le sue paure, le sue i ...Non ci sono danni. Azioni “creative” di ragazzi per ritrovare il protagonismo perduto Greta e i suoi avevano protestato per le scarse e deboli decisioni sul clima negli ultimi incontri plenari ...